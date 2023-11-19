"Дюна 2": стала відома нова дата прем'єри

Про це пише Deadline.

"Дюна 2" розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лиш він може передбачити", - йдеться в описі до трейлера, який вийшов 4 травня.

Головні ролі у стрічці зіграють Тімоті Шаломе, Зендая, Ребекка Фергюсон і Флоренс П’ю.

Раніше повідомлялося, що через страйки сценаристів у США "Дюну 2" перенесли на 15 березня 2024 року.