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Вийшов у світ офіційний трейлер другої частини фільму "Дюна"

4 травня, 2023 четвер
05:16
Культура Дюна

У середу, 3 травня, вийшов офіційний трейлер другої частини фільму "Дюна", який додався до тизера та постера, що з'явились напередодні

Його можна побачити на платформі YouTube.

"Дюна: Частина друга" розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лиш він може передбачити", - йдеться у описі до трейлеру.

Довідка: Зйомки "Дюни-2" завершились у грудні 2022 року. Сюжет оснований на другій половині роману Френка Герберта. У сиквелі зʼявляться нові герої: Ірулан Корріно (Флоренс Пʼю), Фейд-Раута Харконнен (Остін Батлер), Марго Фенрінг (Леа Сейду), Шаддам IV Корріно (Крістофер Уокен) і Шишаклі (Сухейла Якуб). А разом із Шаламе та Зендаєю повернуться й інші актори першого фільму, зокрема Ребека Фергюсон, Хавʼєр Бардем, Джош Бролін, Дейв Баутіста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Ремплінг, Стівен МакКінлі Хендерсон.

В український прокат друга частина екранізації роману Френка Герберта має вийти 2 листопада 2023 року.

  • Нагадаємо, напередодні вийшов тизер та постер другої частини фільму "Дюна".
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