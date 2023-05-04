Вийшов у світ офіційний трейлер другої частини фільму "Дюна"
У середу, 3 травня, вийшов офіційний трейлер другої частини фільму "Дюна", який додався до тизера та постера, що з'явились напередодні
Його можна побачити на платформі YouTube.
"Дюна: Частина друга" розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лиш він може передбачити", - йдеться у описі до трейлеру.
- Нагадаємо, напередодні вийшов тизер та постер другої частини фільму "Дюна".
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