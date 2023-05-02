Вийшов тизер другої частини фільму "Дюна"
У вівторок, 2 травня, вийшов тизер та постер другої частини фільму "Дюна"
Про це йдеться у twitter стрічки.
Друга частина фільму від Legendary Pictures вийде вже 3 листопада 2023 року. Другий трейлер буде опубліковано у середу, 3 травня.
- У четвер, 20 квітня, Universal Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Форсаж 10", на екрани стрічка вийде 19 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе