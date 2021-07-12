Джекі Чан заявив про бажання вступити в компартію Китаю
Всесвітньовідомий гонконзький актор Джекі Чан заявив про намір вступити до КПК
Про це повідомляє англомовне китайське видання Global Times.
Джекі Чан заявив про такий намір у Пекіні на урочистостях до століття компартії Китаю.
"Я бачу велич КПК, і вона забезпечить те, що говорить, і те, що обіцяє, не за 100 років, але лише через кілька десятиліть", - сказав Чан.
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"Я хочу стати членом компартії", - сказав актор.
"Колись відомий гонконгський актор Джекі Чан уже давно є найбільш ненависним запроданцем для свого народу. Його б можна було прирівняти до Ані Лорак, однак навіть вона не змогла опуститися нижче співів на центральноазійській птахофабриці в Росії. Натомість, Джекі давно перевершив подругу Кіркорова: від виступів проти світової демократії та на підтримку кривавої окупаційної гонконгської поліції актор перейшов до участі в комуністичному терорі", - прокоментував заяву актора голова "Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов.
Зазначимо, пропаганда комуністичної ідеології в Україні є незаконною, згідно зі статтею 436-1 ККУ.
- Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Компартії Китаю в управлінні державою неодмінно треба переймати.
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