Корнієнко: Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Корнієнко прокоментував, який досвід Україна могла б перейняти у Китаю в питанні держуправління.

"Досвіду різного багато. Ми можемо перейняти той, який стосується, наприклад, питань партійної меритократії. Він дуже корисний. В Україні подібні спроби неодноразово теж були. Йдеться про те, коли ти просуваєшся державними соціальними ліфтами, партійними за рахунок своїх навичок, успіхів і досягнень. У Комуністичній партії Китаю 95 мільйонів членів. З огляду на таку структуру, гадаю, там кілька мільйонів керівників. Вони ж не беруться з повітря. Там є внутрішньопартійні школи, де проходять навчання і підготовку", - наголосив нардеп.

Корнієнко заявив, що ще не читав книгу голови КНР Сі Цзіньпіна про державне управління, про яку говорив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Відповідаючи на запитання з приводу того, чи потрібно Україні перейняти досвід Китаю в питанні смертної кари корупціонерів, нардеп зазначив: "Якщо ми починаємо говорити якимись штампами і міфами про Китай (як і про будь-яку країну), це стає такою красивою медійною розмовою - там страчують, а там авторитаризм. Звичайно, всередині будь-якої країни відбуваються різні процеси. Нам не все може подобається. Це теж нормально. Але це (Китай - ред.) - наш найбільший торговельний партнер, країна, яка подолала бідність, у якої є, що перейняти у питанні менеджменту і побудови стратегій".

Нагадаємо, г​​​​​​олова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Компартії Китаю в управлінні державою неодмінно треба переймати.

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