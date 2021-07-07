Досвід Компартії Китаю в управлінні державою неодмінно треба переймати, - Арахамія

Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".

Як зазначається, Арахамія привітав керівництво Комуністичної партії Китаю та всіх китайців зі 100-річчям від створення КПК.

"Голова політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Д. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китая КПК представлена в кожному населеному пункті країни – від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно варто переймати, вважає глава політради "Слуга народу", – йдеться у виданні.

У виданні також зауважили, що Арахамія рік тому прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка "справила на нього сильне враження", тому він вирішив сприяти появі україномовного накладу книги.

Голова фракції “слуг” також наголосив, що Україна хотіла б перейняти досвід Китаю в економічному розвитку.

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