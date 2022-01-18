"Дженоа" знайшла заміну Шевченку на посаді головного тренера
Новим головним тренером італійського футбольного клубу "Дженоа" стане німець Бруно Лаббадіа
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, найближчим часом Бруно Лаббадіа буде призначений головним тренером "Дженоа".
Останнім місцем роботи 55-річного німецького тренера була "Герта", яку він залишив у січні 2021 року. Також він очолював німецькі "Вольфсбург", "Штутгарт" та "Гамбург".
На посаді головного тренера "Дженоа" Бруно Лаббадіа замінить Андрія Шевченка.
Українець очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під його керівництвом команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції. Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла 13 січня проти "Мілану" в Кубку Італії та поступилася 1:3 в овертаймі.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 17 січня у 22-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Фіорентині" з рахунком 0:6.
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