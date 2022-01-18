"Дженоа" зганьбилася у першому матчі після відставки Шевченка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Флоренції у ворота "Дженоа" забили Альваро Одріосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович Лукас Торрейра та Крістіано Бірагі, який зробив дубль.

"Дженоа" програла "Фіорентині" 0:6 та з 12 очками залишилася на 19-му місці. "Фіорентина" має 35 пунктів та йде шостою.

Це був перший матч генуезького клубу після звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера, обов'язки якого тимчасово виконує Абдулай Конко з юнацької команди "Дженоа".

Чемпіонат Італії

22-й тур

17 січня

"Фіорентина" - "Дженоа" 6:0

Голи: Одріосола, 15, Бонавентура, 34, Бірагі, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс заявив, що Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу через незадовільні результати.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb