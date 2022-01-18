"Дженоа" зганьбилася у першому матчі після відставки Шевченка
У 22-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Фіорентині" з рахунком 0:6
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Флоренції у ворота "Дженоа" забили Альваро Одріосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович Лукас Торрейра та Крістіано Бірагі, який зробив дубль.
"Дженоа" програла "Фіорентині" 0:6 та з 12 очками залишилася на 19-му місці. "Фіорентина" має 35 пунктів та йде шостою.
Це був перший матч генуезького клубу після звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера, обов'язки якого тимчасово виконує Абдулай Конко з юнацької команди "Дженоа".
Чемпіонат Італії
22-й тур
17 січня
"Фіорентина" - "Дженоа" 6:0
Голи: Одріосола, 15, Бонавентура, 34, Бірагі, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс заявив, що Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу через незадовільні результати.
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