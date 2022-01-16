У "Дженоа" назвали причину звільнення Шевченка
Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс заявив, що українця Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу через незадовільні результати
Про це Шпорс заявив у інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
За його словами, Шевченка звільнили, оскільки "Дженоа" під його керівництвом не продемонструвала прогресу в грі та не досягла позитивних результатів.
"На жаль, покращення у нашій грі не відбулося, а результати, які дуже важливі для нас, не прийшли. Якоїсь миті ми зрозуміли, що у нас немає достатньої енергії для майбутнього матчу з "Фіорентиною". Тому вирішили ухвалити рішення швидко. Ми хотіли бути чесними та відкритими з Шевченком. Швидке рішення часто краще, ніж пізнє", - сказав Шпорс.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шістьох поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де програла у додатковий час 1:3.
З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.
-
Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе