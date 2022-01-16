У "Дженоа" назвали причину звільнення Шевченка

Про це Шпорс заявив у інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

За його словами, Шевченка звільнили, оскільки "Дженоа" під його керівництвом не продемонструвала прогресу в грі та не досягла позитивних результатів.

"На жаль, покращення у нашій грі не відбулося, а результати, які дуже важливі для нас, не прийшли. Якоїсь миті ми зрозуміли, що у нас немає достатньої енергії для майбутнього матчу з "Фіорентиною". Тому вирішили ухвалити рішення швидко. Ми хотіли бути чесними та відкритими з Шевченком. Швидке рішення часто краще, ніж пізнє", - сказав Шпорс.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шістьох поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де програла у додатковий час 1:3.

З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

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