Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерел видання, які знайомі з перебігом перемовин, обидва боксери дуже хочуть, аби бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбувся, проте не можуть узгодити умови контракту.

Найбільшим каменем спотикання є розподіл призового фонду. Усик вимагає, аби його розділили порівну, Ф'юрі вважає, що заслуговує на левову частку гонорару, оскільки вважає себе касовішим боксером.

Через це залишається небезпека, що бій буде відкладено, або взагалі зірвано. Попри це, обидва табори сподіваються, що угода може бути укладена наступного тижня. Очікується, що Усик та Ф'юрі зустрінуться 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).