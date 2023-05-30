Фото виклав колишній український тенісист Олександр Долгополов у twitter.

Новак Джокович після перемоги над американцем Александаром Ковачевичем у першому колі "Ролан Гаррос" написав на об'єктиві телекамери "Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство". Гасло сербського тенісиста побачили телеглядачі в усьому світі.

"Це вже політика чи все-таки спорт? Ласкаво просимо в реальність", - написав Долгополов.

Організатори "Ролан Гаррос" заявили, що не каратимуть Джоковича за інцидент.

"Немає офіційних правил Grand Slam щодо того, що гравці можуть або не можуть говорити. Федерація теніcу Франції не робитиме жодних заяв або займати якусь позицію з цього питання", - прокоментували організатори турніру в коментарі Mirror.

У 2008 році Джокович публічно виступав проти визнання Косова як незалежної держави.