Джокович зробив провокативну заяву про Косово після матчу "Ролан Гаррос"
Сербський тенісист Новак Джокович зробив на об'єктиві телекамери напис "Косово — серце Сербії" після матчу Відкритого чемпіонату Франції
Фото виклав колишній український тенісист Олександр Долгополов у twitter.
Новак Джокович після перемоги над американцем Александаром Ковачевичем у першому колі "Ролан Гаррос" написав на об'єктиві телекамери "Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство". Гасло сербського тенісиста побачили телеглядачі в усьому світі.
"Це вже політика чи все-таки спорт? Ласкаво просимо в реальність", - написав Долгополов.
Організатори "Ролан Гаррос" заявили, що не каратимуть Джоковича за інцидент.
"Немає офіційних правил Grand Slam щодо того, що гравці можуть або не можуть говорити. Федерація теніcу Франції не робитиме жодних заяв або займати якусь позицію з цього питання", - прокоментували організатори турніру в коментарі Mirror.
У 2008 році Джокович публічно виступав проти визнання Косова як незалежної держави.
- Загострення у Косові розпочалося у травні, коли косовські серби бойкотували місцеві вибори, що дозволило етнічним албанцям отримати контроль над місцевими органами влади за явки менш як 4%. Сутички почались, коли обрані албанці намагались зайняти свої робочі місця у муніципалітеті Звечан. Тоді президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади.
- У НАТО закликало владу Косова до деескалації після заворушень на півночі країни та заявили про готовність забезпечити порядок, зважаючи на те, що миротворчу місію очолює Альянс.
- 29 травня внаслідок сутичок у Косово постраждали щонайменше 25 миротворців.
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