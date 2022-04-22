Джонсон анонсував повернення до Києва посольства Великої Британії
Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував відновлення роботи британського посольства у Києві
Про це повідомляє The Guardian.
За попередніми даними, Британія після більш ніж двох місяців має відновити роботу свого посольства в Києві.
Як відомо, після закриття посольства в лютому, країна зберегла дипломатичну присутність в Україні. Проте послуги із особистої консульської допомоги на той час перестали надаватися.
У Міністерстві закордонних справ Британії тоді повідомили, що посольство тимчасово переїжджає, а співробітники працюють з офісу посольства у місті Львові.
Очікується, що посольство знову відкриється на початку наступного місяця після того, як російські сили були відкинуті або виведені з регіону навколо Києва перед обличчям опору України.
Оголошення, яке прем’єр-міністр зробив на прес-конференції в Індії, також з’явилося після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час неоголошеного візиту до Києва на початку квітня.
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