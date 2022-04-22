Джонсон анонсував повернення до Києва посольства Великої Британії

Про це повідомляє The Guardian.



За попередніми даними, Британія після більш ніж двох місяців має відновити роботу свого посольства в Києві.

Як відомо, після закриття посольства в лютому, країна зберегла дипломатичну присутність в Україні. Проте послуги із особистої консульської допомоги на той час перестали надаватися.



У Міністерстві закордонних справ Британії тоді повідомили, що посольство тимчасово переїжджає, а співробітники працюють з офісу посольства у місті Львові.



Очікується, що посольство знову відкриється на початку наступного місяця після того, як російські сили були відкинуті або виведені з регіону навколо Києва перед обличчям опору України.

Оголошення, яке прем’єр-міністр зробив на прес-конференції в Індії, також з’явилося після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час неоголошеного візиту до Києва на початку квітня.

Нагадаємо, що 16 квітня посольство Франції повернулося зі Львова до Києва

Також із 16 квітня відновлює свою роботу в Києві посольство Італії

14 квітня посольство Чехії в Україні повертається до Києва та відновлює свою роботу