Посольство Чехії відновлює роботу у Києві

Про це представники посольства написали у своєму твітері.



"Над посольством Чехії в Києві знову майорить чеський прапор. Наші дипломати повернулися. Це один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб показати нашу підтримку. Чехія завжди буде з Україною", - йдеться у твіті.



Нагадаємо, що починаючи з 15 квітня посольство Молдови повертається до Києва та відновлює свою роботу

12 квітня Бельгія анонсувала відновлення роботи посольства у Києві