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Посольство Чехії відновлює роботу у Києві

14 квітня, 2022 четвер
16:09
Світ Посольство Чехії відновлює роботу у Києві

Посольство Чехії в Україні повертається до Києва та відновлює свою роботу

Про це представники посольства написали у своєму твітері.

"Над посольством Чехії в Києві знову майорить чеський прапор. Наші дипломати повернулися. Це один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб показати нашу підтримку. Чехія завжди буде з Україною", - йдеться у твіті.
 

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Київ
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