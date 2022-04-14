Посольство Чехії відновлює роботу у Києві
Посольство Чехії в Україні повертається до Києва та відновлює свою роботу
Про це представники посольства написали у своєму твітері.
"Над посольством Чехії в Києві знову майорить чеський прапор. Наші дипломати повернулися. Це один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб показати нашу підтримку. Чехія завжди буде з Україною", - йдеться у твіті.
- Нагадаємо, що починаючи з 15 квітня посольство Молдови повертається до Києва та відновлює свою роботу
- 12 квітня Бельгія анонсувала відновлення роботи посольства у Києві
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