Посольство Молдови відновлює роботу в Києві

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на офіційне повідомлення посольства.



Як стало відомо, 13 квітня посольство Молдови в Україні оголосило про повернення до міста Київ та відновлення роботи.

"Починаючи з 15 квітня посольство Республіки Молдова в Україні відновить роботу в Києві у повному форматі. З цієї ж дати консульський відділ посольства відновить надання консульських послуг у Києві, повернувшись з Чернівців, де тимчасово перебувало", - зазначає представництво посольства.