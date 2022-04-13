Посольство Молдови відновлює роботу в Києві
Посольство Молдови повертається до Києва та відновлює свою роботу
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на офіційне повідомлення посольства.
Як стало відомо, 13 квітня посольство Молдови в Україні оголосило про повернення до міста Київ та відновлення роботи.
"Починаючи з 15 квітня посольство Республіки Молдова в Україні відновить роботу в Києві у повному форматі. З цієї ж дати консульський відділ посольства відновить надання консульських послуг у Києві, повернувшись з Чернівців, де тимчасово перебувало", - зазначає представництво посольства.
- Нагадаємо, що 12 квітня Бельгія анонсувала відновлення роботи посольства у Києві
- Також 6 квітня посольство Туреччини, яке переїжджало до Чернівців, повернулося у Київ
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