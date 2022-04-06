Посольство Туреччини, яке переїжджало до Чернівців, повернулося у Київ

Про це повідомляє Facebook посольства Республіки Туреччина в Україні.



"Тимчасово ми перенесли свою діяльність до Чернівців, що стали нашим логістичним робочим центром. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, до Києва. Від завтра ми продовжимо роботу, включно з наданням консульських послуг, у своїй будівлі за адресою вул. Панаса Мирного, 22", - йдеться у повідомленні посольства Туреччини.





Нагадаємо, ввечері 1 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до турецької сторони з проханням у сприянні проведенню морській евакуації із Маріуполя.

2 квітня стало відомо, що влада Туреччини готова виділити судна для організації евакуації морем цивільних осіб та поранених з оточеного росіянами українського міста Маріуполя.

3 квітня стало відомо, що після розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана з Володимиром Путіним в Міноборони РФ заявили про згоду відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя для іноземців.