Після розмови з Ердоганом Путін погодився відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя для іноземців
Після розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана з Володимиром Путіним в Міноборони РФ заявили про згоду відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя для іноземців
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У Міноборони РФ заявили, що їхні війська відкриють гумкоридор з Маріуполя до Бердянська, який нині знаходиться під контролем окупантів, і "гарантують режим тиші" для евакуації іноземців.
У військовому відомстві країни-агресора зазначили, що таке рішення було прийнято після спілкування Ердогана з Путіним.
"Росія готова забезпечити заходження суден, задіяних в евакуації іноземців, в порт Бердянська і вихід з нього", - йдеться у заяві РФ.
Раніше Туреччина наголосила владі РФ про готовність виділити судна для організації евакуації цивільних і поранених з Маріуполя морським шляхом. Турки ведуть активні контакти з росіянами та українцями стосовно безпечного виходу турецьких суден з українських портів.
- Нагадаємо, ввечері 1 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до турецької сторони з проханням у сприянні проведенню морській евакуацї із Маріуполя.
- 2 квітня стало відомо, що влада Туреччини готова виділити судна для організації евакуації морем цивільних осіб та поранених з оточеного росіянами українського міста Маріуполя.
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