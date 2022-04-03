Після розмови з Ердоганом Путін погодився відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя для іноземців

Про це повідомляють російські ЗМІ.



У Міноборони РФ заявили, що їхні війська відкриють гумкоридор з Маріуполя до Бердянська, який нині знаходиться під контролем окупантів, і "гарантують режим тиші" для евакуації іноземців.



У військовому відомстві країни-агресора зазначили, що таке рішення було прийнято після спілкування Ердогана з Путіним.



"Росія готова забезпечити заходження суден, задіяних в евакуації іноземців, в порт Бердянська і вихід з нього", - йдеться у заяві РФ.



Раніше Туреччина наголосила владі РФ про готовність виділити судна для організації евакуації цивільних і поранених з Маріуполя морським шляхом. Турки ведуть активні контакти з росіянами та українцями стосовно безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до турецької сторони з проханням у сприянні проведенню морській евакуацї із Маріуполя.

2 квітня стало відомо, що влада Туреччини готова виділити судна для організації евакуації морем цивільних осіб та поранених з оточеного росіянами українського міста Маріуполя.