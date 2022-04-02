Туреччина погодилася надати кораблі для евакуації з Маріуполя
Влада Туреччини готова виділити судна для організації евакуації морем цивільних осіб та поранених з оточеного росіянами українського міста Маріуполя
Про це у суботу, 2 квітня 2022 року, заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, розповідає турецька урядова інформагенція Anadolu.
За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами України та Росії, а саме з акредитованими в Анакарі військовими аташе обох країни.
Також Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народові.
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Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із українським та російським колегами, Олексієм Резніковим і Сергієм Шойгу. За його словами, також відбулася його особиста зустріч із Резніковим у Стамбулі.
"Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню", - наголосив Акар.
Турецький міністр, окрім того, повідомив про "активні контакти" Україною та РФ та щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів.
Стосовно мінної загрози в Чорному морі Акар зазначив, що на даний момент "проблем для судноплавства немає".
- Нагадаємо, ввечері 1 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до турецької сторони з проханням у сприянні проведенню морській евакуаццї із Маріуполя.
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