Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя, - Зеленський
Йдеться про гуманітарний коридор для вивезення цивільних осіб та загиблих
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. Зокрема 3 тисячі 71 людину з Маріуполя.
Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом зможу повідомити про деталі".
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