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Посольство Італії відновлює свою роботу в Києві

16 квітня, 2022 субота
03:11
війна з Росією Італія

Італія повертає свого посла зі Львова до столиці України

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо.

"Посол щойно прибув у Київ і відновив роботу посольства, яке повністю запрацює з понеділка. Це символ Італії, яка не втрачає часу, не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне миру. Щиро дякуємо від імені уряду Італії!", - написав міністр.

  • Відзначимо, що найближчими днями до Києва має повернутися посол Франції.

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дипломатія
Італія
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