Посольство Італії відновлює свою роботу в Києві
Італія повертає свого посла зі Львова до столиці України
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо.
"Посол щойно прибув у Київ і відновив роботу посольства, яке повністю запрацює з понеділка. Це символ Італії, яка не втрачає часу, не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне миру. Щиро дякуємо від імені уряду Італії!", - написав міністр.
- Відзначимо, що найближчими днями до Києва має повернутися посол Франції.
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