Посольство Італії відновлює свою роботу в Києві

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо.

"Посол щойно прибув у Київ і відновив роботу посольства, яке повністю запрацює з понеділка. Це символ Італії, яка не втрачає часу, не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне миру. Щиро дякуємо від імені уряду Італії!", - написав міністр.

Відзначимо, що найближчими днями до Києва має повернутися посол Франції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb