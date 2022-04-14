Франція повертає свого посла до Києва, — Дмитро Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмовляв зі своїм французьким колегою. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше. Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва", - написав Кулеба.

14 квітня Франція оголосила, що її посольство в Україні "дуже скоро" повернеться зі Львова до столиці Києва.

"Ця передислокація відбудеться дуже скоро і дозволить Франції ще більше поглибити свою підтримку України в усіх сферах, щоб протистояти війні, розпочатій Росією 24 лютого", - йдеться у заяві французького МЗС.

Додамо, що декілька країн вже повернули своїх послів до Києва. Зокрема, посольство Чехії в Україні повертається до Києва та відновлює свою роботу

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