Про це прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон написав у фейсбук.

"Ми повинні підтримати Україну, щоб зміцнити її позицію як у війні, так і у будь-яких майбутніх переговорах", – написав він.

​"​Ми з президентом Еман​юелем Макроном домовилися посилювати нашу військову підтримку України у цей критичний момент та посилювати англо-французьку співпрацю в сфері оборони та безпеки",​ – додав прем'єр-міністр Великобританії.

Нагадаємо, ​прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту Великої сімки погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.