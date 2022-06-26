Джонсон і Макрон домовилися посилювати військову підтримку України
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі домовилися активізувати зусилля з постачання військової допомоги Україні
Про це прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон написав у фейсбук.
"Ми повинні підтримати Україну, щоб зміцнити її позицію як у війні, так і у будь-яких майбутніх переговорах", – написав він.
"Ми з президентом Еманюелем Макроном домовилися посилювати нашу військову підтримку України у цей критичний момент та посилювати англо-французьку співпрацю в сфері оборони та безпеки", – додав прем'єр-міністр Великобританії.
- Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту Великої сімки погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.
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