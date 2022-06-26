Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі Джонсона та Макрона, яку оприлюднив офіс британського прем'єра.

"Вони погодилися в тому, що зараз критичний момент у розвитку конфлікту, і є можливість розвернути хід цієї війни", - йдеться у заяві.

Обидва лідери наголосили на необхідності підтримати Україну в посиленні її позицій у веденні війни та будь-яких майбутніх переговорах.

Водночас Джонсон попередив про небезпеку переговорів прямо зараз.

"Будь-яка спроба заспокоїти цей конфлікт зараз, призведе лише до затягування нестабільності", - застеріг Джонсон.

На його думку, в такому випадку виникне ризик, що російському диктатору Володимиру Путіну буде надано ліцензію маніпулювати суверенними країнами та міжнародними ринками.

Своєю чергою, Макрон заявив, що вважає необхідним продовжувати діалог з Москвою.

Після завданих Росією по Києву ранком неділі, 26 червня 2022 року, ракетних ударів Борис Джонсон назвав свободу України, свободою всього демократичного світу.

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