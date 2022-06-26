У війні РФ проти України настав критичний момент: Джонсон та Макрон після зустрічі на саміті G7
Прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент
Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі Джонсона та Макрона, яку оприлюднив офіс британського прем'єра.
"Вони погодилися в тому, що зараз критичний момент у розвитку конфлікту, і є можливість розвернути хід цієї війни", - йдеться у заяві.
Обидва лідери наголосили на необхідності підтримати Україну в посиленні її позицій у веденні війни та будь-яких майбутніх переговорах.
Водночас Джонсон попередив про небезпеку переговорів прямо зараз.
"Будь-яка спроба заспокоїти цей конфлікт зараз, призведе лише до затягування нестабільності", - застеріг Джонсон.
На його думку, в такому випадку виникне ризик, що російському диктатору Володимиру Путіну буде надано ліцензію маніпулювати суверенними країнами та міжнародними ринками.
Своєю чергою, Макрон заявив, що вважає необхідним продовжувати діалог з Москвою.
- Після завданих Росією по Києву ранком неділі, 26 червня 2022 року, ракетних ударів Борис Джонсон назвав свободу України, свободою всього демократичного світу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе