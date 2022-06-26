Джонсон перед самітом G7: Безпека України це - наша безпека, свобода українців - наша свобода
Після завданих Росією по Києву ранком неділі, 26 червня 2022 року, ракетних ударів очільник британського уряду Борис Джонсон виступив із заявою
Звернення прем'єра Великої Британії з'явилося у нього на фейсбуці.
"Зараз не час відмовлятися від України, їм як ніколи потрібна підтримка та рішучість G7", - сказав Джонсон.
Зокрема, його країна, наголосив британський прем'єр, й надалі повністю підтримуватиме українців.
"Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода", - наголосив Борис Джонсон.
Довідка
26-28 червня 2022 року в замку Ельмау, що у Баварських Альпах (Німеччина) відбудеться 48-й саміт G7.
Головна тема зустрічі - стратегія подальшої допомоги Україні.
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