English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Джонсон першим з світових лідерів виступить перед Верховною Радою

Джонсон першим з світових лідерів виступить перед Верховною Радою

3 травня, 2022 вiвторок
03:18
Світ Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою, вітаючи боротьбу України проти російської тиранії

Про це повідомляє The Guardian

Видання наводить цитати Джонсона з майбутньої промови перед українським парламентом.

Згадуючи про рішучість Великобританії під час Другої світової війни, прем’єр-міністр Британії скаже, що "ми пам’ятаємо наш час найбільшої небезпеки як найкращу годину".

За його словами, хоробрість, яку продемонстрували ті, хто намагався захистити свою країну від російських загарбників, означає, що війна також стане відома як "найкраща година" України.

"Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти духовної сили народу, який хоче бути вільним", – наводить видання слова Джонсона.

Промова перед українськими депутатами є своєрідною відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив з історичною промовою в Палаті громад у березні.

Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою з початку війни Росії в Україні.

  • Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва у квітні з візитом і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Велика Британія готує для України військову допомогу ще на £300 мільйонів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
Велика Британія
виступ
Борис Джонсон
Читайте також:
Олаф Шольц
1 травня, 2022 неділя
Шольц назвав цинічними поради Україні захищатися від РФ без зброї
Алексей Арестович
1 травня, 2022 неділя
Добровольчий легіон "Свобода Росії" діє на території РФ, ми цим не керуємо, - Арестович
1 травня, 2022 неділя
Причетні до появи ПЦУ разом з Порошенком були у "розстрільних" списках рашистів, - нардепка Василевська-Смаглюк
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.08
    Купівля 31.08
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.64
    Продаж 33.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
3 травня
03:57
Путін і Шойгу
На День Перемоги Путін може офіційно оголосити війну Україні, – CNN
03:39
Одеса
Минулої доби українські військові знищили два катери, БПЛА "Форпост", диверсійну групу та не допустили провокацій в Одесі, - ОК "Південь"
02:58
діти війна
Окупанти вивезли з України на територію Росії уже близько 200 тис дітей
02:36
Армія, Велика Британія
Велика Британія готує для України військову допомогу ще на £300 мільйонів
02:15
Буча після звільнення, Київщина
На звільненій від окупації Київщині виявлено тіла двох чоловіків зі слідами тортур, - Офіс генпрокурора
01:54
Впродовж 2 травня захисники Донбасу знищили понад 40 одиниць техніки та 5 БПЛА
01:31
техніка окупантів
На Сході українські воїни били по скупченню особового складу й техніки та ліквідували склад боєприпасів
01:10
Андрій Котовенко
Під Харковом загинув призер Ігор Нескорених, кіборг Андрій Котовенко
01:01
Путін
Голова української розвідки щодо можливості приєднання "Л/ДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі
00:43
ПС ЗСУ
За добу українській Повітряні сили знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн
00:42
Олексій Данілов
"Наразі у нас достатня кількість військових": Данілов про можливість проведення нового етапу мобілізації в Україні
00:27
Олаф Шольц
Санкції проти Росії не скасують, поки вона не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц
00:23
Пожежа Миколаїв
Окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, сталася пожежа
00:02
Оновлено
ракетний удар обстріл воронка
Ворог завдав чергового ракетного удару по об’єктам міської інфраструктури Одеси, є загиблі та поранені
2022, понедiлок
2 травня
23:52
Прапор Словаччини
Словаччина проситиме виключення з ембарго ЄС на російську нафту, - міністр економіки
23:49
АЗС
У РНБО назвали головну причину браку пального в Україні
23:30
Евакуаційна колона з Азовсталі не змогла дістатися Запоріжжя 2 травня, - ОВА
23:30
Зеленський
"У керівництві Росії забули всі уроки Другої світової": Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлерізму
22:50
Зеленський
У новому пакеті санкцій ЄС мають бути чіткі кроки для блокування доходів РФ від енергоресурсів, аби державі-терористу не передавали мільярд євро щодня, - Зеленський
22:38
Буданов: "хворий розум керівництва" РФ має дві ідеї на Південь України - Таврійська губернія та Небесне місто
22:15
Михайло Подоляк
Подоляк: окупанти призначили "мером" Бердянська засудженого за педофілію
22:05
евакуація
На 3 травня погодили евакуацію жителів Маріуполя, - міськрада
22:03
Ексклюзив
Сергій Згурець
Цього тижня ворог намагатиметься вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Колонка Сергія Згурця
21:51
Олексій Данілов
Угорщина знала, що Путін планує напад на Україну. Країна вважала, що зможе забрати собі частину територій, - Данілов
21:35
Збірна Росії
УЄФА відсторонив всі російські команди та збірні від турнірів у сезоні 22/23
21:14
Альфа-Банк
Підстав для націоналізації Альфа-Банку немає, незважаючи на власників під санкціями, - НБУ
20:46
Молдова
Міноборони Молдови не бачить ознак підготовки нападу Росії
20:31
Буча
Звірства окупантів на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив першу підозру - росгвардієць вбив чотирьох мирних мешканців
20:13
Кирило Буданов
Росія готується до оголошення мобілізації на 9 травня, - Буданов
20:06
Ексклюзив
Результатів ленд-лізу доведеться чекати довго, – військовий експерт Михайло Жирохов
19:59
окупанти
Російські війська не полишають спроб вийти на адмінмежі Херсонської області, а також штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи на окупованих територіях, - Генштаб
19:55
Ексклюзив
Херсон
Росіяни продовжують грабувати на Херсонщині, наразі вони крадуть вирощені овочі та вивозять до окупованого Криму, – депутат облради
19:24
Україна-Угорщина
Угорщина спростувала інформацію ЗМІ про відмову від вето на запровадження нафтового ембарго
19:13
Данія
Захід має надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, - очільник МЗС Данії
19:07
В Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку
19:05
збитий російський безпілотник
Українські військові збили над Одесою російський ударний безпілотник
19:04
Ексклюзив
Марк Фейгін
Російські генерали боягузливі, вони готові гинути, але не сказати, що завдання нездійсненне, - Фейгін
18:53
Польща
Польща готова підтримати наміри Німеччини "дерусифікувати" імпорт нафти
18:39
Дмитро Кулеба
Україні, Молдові та Європі не потрібен ще один фронт, - Кулеба про провокації у невизнаному Придністров'ї
18:33
Угорщина
Угорщина перенесла посольство зі Львова до Києва
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV