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Війна з Росією: хроніка
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Ми будемо битися всюди. І ми не здамося, - Зеленський процитував Черчилля у зверненні до парламенту Великої Британії

8 березня, 2022 вiвторок
19:59
війна з Росією Зеленський парламент британії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великої Британії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час звернення президент заявив, що росіяни з початку вторгнення вбили уже 50 дітей.

"За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників. Це страшно. Порожнеча. Замість 50 всесвітів, які могли б жити, а вони їх забрали. Просто забрали", - сказав Зеленський.

Президент заявив готовність українців битися з агресором до переможного кінця і  процитував депутатам відому промову прем'єра Британії Уїнстона Черчилля часів Другої світової війни, відому як "Ми будемо битися на пляжах".

"Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця. Ми будемо битися на морях, будемо битися в повітрі. Будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в полях, лісах, на узбережжях, в містах та селах, на вулицях... Ми будемо битися всюди. І ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, з цивілізацією, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні та на яку ми розраховуємо", – заявив Зеленський.

За данними ВВС, для цього відеовиступу у історичній залі засідань британської Палати громад було встановлено екрани. Виступ Зеленського – перший випадок у сучасній історії, коли лідер іншої держави звертається до депутатів безпосередньо у залі засідань Палати громад. 

Президент України також процитував Шекспіра, заявивши, що на питання Гамлета "бути чи не бути?" держава однозначно відповіла "бути".

Зеленський закликав парламент посилити санкції проти РФ та закрити небо над Україною.

"Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть нарешті спосіб зробити безпечним наше небо. Зробіть те, що ви можете, те, що ви повинні. До цього зобов'язує велич вашої держави", - сказав він.

Перед початком та після виступу президенту України аплодували.



Прем'єр-міністр ВБ Борис Джонсон прокоментував виступ Зеленського у Twitter.

"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не слухала звернення, подібне до звернення президента Зеленського сьогодні. Ми будемо використовувати всі можливі інструменти, щоб вторгнення Путіна провалилося і Україна знову стала вільною", - написав він.

 

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Володимир Зеленський
Велика Британiя
закрите небо
Палата громад
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