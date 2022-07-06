Джонсон відмовився йти з посади
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не збирається йти у відставку попри масові звільнення міністрів
Про це повідомляє Sky News.
Один з прихильників прем'єр-міністра сказав у коментарі виданню, що пан Джонсон усвідомлює, що йому дали мандат 14 мільйонів людей, додавши, що "єдиний спосіб, яким він піде, це якщо партія забере у нього мандат".
Прем'єр-міністр хоче "продовжувати боротьбу" і, ймовірно, зробить нові призначення міністрів цього вечора після лавини відставок, — повідомляє Sky News.
Водночас журналістка Анушка Астана повідомила у Twitter, що Джонсон заявив, що його відставка викличе дострокові вибори, на яких консерватори можуть програти.
При цьому прем'єр додав, що "літо, яке могло бути сфокусоване на економічному зростанні, пройде в боротьбі за лідерство" у випадку його відставки.
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