Ще шість міністрів кабінету Джонсона подали у відставку. Прем'єр Британії за крок до вотуму недовіри

Про це пише The Independent.

"З глибоким жалем ми йдемо з посад членів уряду… З доброї волі, ми просимо вас заради блага партії та країни піти у відставку", — йдеться у листі, опублікованому в Twitter.

Крім Роулі, документ підписали міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт, міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'Брайан та член правління консервативної партії Мімс Девіс.

В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

6 липня Джонсон призначив нових міністрів замість тих, які пішли у відставку на знак протесту проти його дій.

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