Джонсон призначив нових міністрів замість тих, які пішли у відставку на знак протесту проти його дій
На тлі серії скандалів навколо прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід пішли у відставку. Джонсон призначив замість них нових міністрів
Про це інформує ВВС.
Як відомо, 5 липня британські очільник МОЗ та міністр фінансів протягом 10 хвилин один за одним подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона. За ними послідувала ціла низка молодших міністрів та помічників.
Як передає ВВС, критики заявили, що для прем’єр-міністра Джонсона це "кінець", а лейбористи заявили, що партія, яку він очолює, "корумпована".
Проте Джонсон чітко дав зрозуміти, що не планує покидати посаду та призначив на звільнені посади нових урядовців. Новим міністром фінансів він оголосив Надхіма Захаві, а керівник апарату прем'єр-міністра Стів Барклі став очільником охорони здоров'я.
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