Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав плани Росії провести чемпіонат Європи 2028 року "за межами сатири" і рекомендував організовувати турнір в Україні
Про це пише The Guardian.
Прем’єр-міністр виступав у Брюсселі, де він взяв участь у саміті НАТО, присвяченому вторгненню Володимира Путіна в Україну. Він прокоментував ідею Росії провести Євро 2028 або 2032 років.
"Думка про те, що в Росії виникає ідея провести футбольний турнір чи будь-яку культурну подію прямо зараз, виходить за межі сатири. Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію, і, так, я думаю, що найкраще було б, щоб усі російські війська негайно вийшли з України, а турнір передали українцям", - сказав Джонсон.
Офіційний речник Джонсона, не підтримав ідею прем'єра сказавши, що: "Ми залишаємось повністю відданими заявці Великобританії та Ірландії на Євро-2028, яка зберігає підтримку уряду".
- Нагадаємо, збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА.
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