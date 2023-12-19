Джордж Клуні розповів, чи повернеться до ролі Бетмена
Американський актор Джордж Клуні, який зіграв Бетмена у супергеройському фільмі "Бетмен і Робін", заявив, що в світі "недостатньо наркотиків", щоб він погодився на це знову
Про це він сказав у розмові з Entertainment Tonight, пише Variety.
Американський актор Джордж Клуні у 1997 році зіграв супергероя у стрічці "Бетмен і Робін" режисера Джоела Шумахера. Стрічка стала четвертим і завершальним фільмом про вигаданого супергероя Бетмена, яку сам актор відкрито висміював протягом багатьох років.
У червні 2023 року у прокат вийшов фільм "Флеш", у якому Клуні повернувся до персонажа. Однак у розмові з журналістами він заперечив, що зацікавлений зіграти Бетмена ще раз.
Рекламуючи свою останню режисерську роботу "Хлопці в човні", Клуні зазначив, що шанси, що він знову зіграє Бетмена, майже мізерні.
"Я не думаю, що в світі достатньо наркотиків, щоб я міг повернутися", — сказав Клуні.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чому він тоді знявся у "Флеші", актор зауважив, що йому здавалося, що він хоче повернутися до ролі Брюса Вейна.
"Як ви знаєте, я думав, що я хочу повернутися до ролі Бетмена. Був галас. Я насправді запитав: "Де мої гумові соски?". А вони запитали: "Чи можемо ми зробити це без гумових сосків?". Я відповів: "Ну, це ж не мій Бетмен, чи не так?", - саркастично поділився Клуні.
В інтерв’ю Variety ще в 2021 році Клуні пожартував, що "Бетмен і Робін" був настільки поганим фільмом, що знищив супергеройську франшизу. Він додав, що відмовився навіть показувати його дружині, тому що це дуже жахливо.
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