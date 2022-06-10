Дзюдоїстам РФ та Білорусі дозволили брати участь у турнірах "Великого шолома", Україна погрожує знятись зі змагань

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо.

"МФД підтримує рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під прапором, гімном і кольорами у якості нейтральних спортсменів. Це дасть рівні шанси всім спортсменам піднятися над дискримінацією, політикою, конфліктами чи будь-якими іншими справами, не пов’язаними зі спортом. Ми рішуче засуджуємо війну в Україні. Ми сподіваємося, що мир буде відновлено дуже скоро. Оскільки спортивний рух має потужний вплив на весь світ, ми віримо, що це рішення стане мостом до відновлення миру", – йдеться у заяві федерації.

Українська сторона миттєво відреагувала на таке рішення Міжнародної федерації.

"Я шокований такою позицією МФД і як президент Федерації дзюдо України, і як простий українець. Агресія з боку Росії нікуди не поділася, у нас 107-й день війни, люди гинуть, міста горять від російських ракет та артилерії... Це як взагалі? Якщо команду країни-терориста Росії та Білорусі допустять до змагань, збірна України з дзюдо відмовиться від участі у всіх наступних змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо", – написав президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Наступний турнір "Великого шолома" з дзюдо пройде 24-26 червня в Монголії.

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