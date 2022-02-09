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"Є численні скарги про порушення закону": мовний омбудсмен звернувся до міських голів з вимогою демонтувати рекламу недержавною мовою

9 лютого, 2022 середа
15:37
Суспільство Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників міст, у яких зафіксували порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" при розміщенні інформації для загального ознайомлення

Про це повідомляє пресслужба омбудсмена.

"На адресу уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити численні скарги громадян щодо розміщення недержавною мовою інформації для загального ознайомлення, зокрема вивісок, табличок, написів тощо, а також зовнішньої реклами на території об'єктів благоустрою", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі передають, що Кремінь надіслав листи міським головам тих населених пунктів, де виявлено порушення закону, а саме: Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Сум, Полтави, Чернігова, Черкас, Чернівців, Кропивницького, Ужгорода, Кременчука, Берегове, Маріуполя, Краматорська, Бахмута та Кривого Рогу.

Крім того, вимогу демонтувати рекламу недержавною мовою висунули і до керівників Волноваської, Слов'янської, Сєвєродонецької та Лисичанської міських військово-цивільних адміністрацій. 

"Міська влада має внести до правил благоустрою своїх населених пунктів норму про те, що інформація на таких вивісках, табличках та інших носіях в обов'язковому порядку має подаватися державною мовою із можливістю за потреби дублювання іншими мовами", - наголосив Кремінь.

Стаття 28 мовного закону вимагає, щоб державною мовою розміщувалися оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Водночас затвердження правил благоустрою входить до повноважень міських рад згідно із Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

Кремінь наголосив, що у цій ситуації порушуються також права громадян. 

"Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року, громадянин України не має обов'язку володіти іншою мовою, ніж державна, тому надання йому як споживачеві поза його волею інформації іншою мовою, ніж державна, є порушенням його прав, що є несумісним із Конституцією України", - зазначив уповноважений.

Протягом 2021 року до Секретаріату уповноваженого передали 393 повідомлення про недотримання мовного законодавства при розміщенні зовнішньої реклами та вивісок. Найбільше порушень виявили у Харківській області - 95, а також Луганській - 41 та у місті Києві - 43.

У пресслужбі нагадують, що з 16 липня 2022 року набирає чинності стаття 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній ідеться про те, що за порушення мовного закону при розміщенні інформації для загального ознайомлення та реклами призначатиметься штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн). Якщо порушення вчинили вперше - передбачається попередження. Якщо закон порушать повторно протягом року, то штраф збільшиться до 500-700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900 грн).

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державна мова
порушення
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міський голова
Тарас Кремінь
мовний закон
мовний омбудсмен
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