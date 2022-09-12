Є інформація, що найближчим часом інфраструктурні об'єкти України можуть бути захищені новітніми комплексами ППО, - політолог Шлінчак
Західні партнери можуть найближчим часом передати Україні новітні системи протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури
Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Віктор Шлінчак.
"У мене є інформація, про те, що найближчим часом, можливо, наші всі інфраструктурні об'єкти будуть захищені новітніми комплексами ППО. Я дуже сподіваюсь, що це зараз робить командування і західні партнери прискорять передачу цих комплексів і тоді ми дійсно зможемо мати хоч якийсь захисний купол", - сказав він.
Шлінчак наголосив, що це не буде такий купол, як в Ізраїлі.
"До важкої зими треба готуватися і дуже добре, що влада почала комунікували те, з якими труднощами можна зіткнутися. я дуже сподіваюсь, що Росія вистрілила собі в ногу. Така реакція (обстріли критичної інфраструктури, - ред.) - Росія показала, що вона безсила щодо наступу. З іншої сторони, вона показала свої можливі кроки. Маю надію, що це прискорить надання нам таких комплексів і протягом місяця ми зможемо говорити про це як про доконаний факт", - підсумував політолог.
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