Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Віктор Шлінчак.

"У мене є інформація, про те, що найближчим часом, можливо, наші всі інфраструктурні об'єкти будуть захищені новітніми комплексами ППО. Я дуже сподіваюсь, що це зараз робить командування і західні партнери прискорять передачу цих комплексів і тоді ми дійсно зможемо мати хоч якийсь захисний купол", - сказав він.

Шлінчак наголосив, що це не буде такий купол, як в Ізраїлі.

"До важкої зими треба готуватися і дуже добре, що влада почала комунікували те, з якими труднощами можна зіткнутися. я дуже сподіваюсь, що Росія вистрілила собі в ногу. Така реакція (обстріли критичної інфраструктури, - ред.) - Росія показала, що вона безсила щодо наступу. З іншої сторони, вона показала свої можливі кроки. Маю надію, що це прискорить надання нам таких комплексів і протягом місяця ми зможемо говорити про це як про доконаний факт", - підсумував політолог.