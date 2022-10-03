Є нові звільнені населені пункти в кількох областях, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував успішний хід наступального руху української армії
Про це він повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 3 жовтня.
"Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту", - сказав він.
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Також Зеленський додав, що "перспектива цих бойових дій залишається очевидною", адже все більше окупантів намагається втекти, а ворожа армія несе все більше втрат.
"Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - додав Зеленський.
- Станом на 3 жовтня, українська авіація за добу завдала 19 ударів, а ППО збила вертоліт і штурмовик російських окупантів. Також ЗСУ відбили атаки загарбників поблизу Майорська, Нью-Йорка, Зайцевого, Невельського та Побєди.
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