Про це він повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 3 жовтня.

"Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту", - сказав він.

Читайте також: ЗСУ рухаються на рубіж Сватове - Кремінна на Сході, а США хвалять наступ на Півдні. Колонка Сергія Згурця

Також Зеленський додав, що "перспектива цих бойових дій залишається очевидною", адже все більше окупантів намагається втекти, а ворожа армія несе все більше втрат.

"Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - додав Зеленський.



Станом на 3 жовтня, українська авіація за добу завдала 19 ударів, а ППО збила вертоліт і штурмовик російських окупантів. Також ЗСУ відбили атаки загарбників поблизу Майорська, Нью-Йорка, Зайцевого, Невельського та Побєди.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb