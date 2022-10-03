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Аналітика

ЗСУ рухаються на рубіж Сватове - Кремінна на Сході, а США хвалять наступ на Півдні. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
3 жовтня, 2022 понедiлок
21:20
Статті Сергій Згурець

Збройні Сили України рухаються на Сході в рамках контрнаступу на межу Сватове - Кремінна Луганської області, а на Півдні через наступ України ділянка, яку контролює РФ, могла скоротитися на 25 км

Українські військові продовжують звільняти від ворога населені пункти нашої країни як на Сході, так на Півдні. Як на мене, сьогодні досить показовий і результативний день у цьому сенсі.

ЗСУ рухаються на рубіж Сватове - Кремінна, а росіяни не встигають робити лінію оборони

На Харківщині ЗСУ звільнили селище Борова. Після того, як ворог втік з Лиману, продовжуються активні дії наших підрозділів для виходу на рубіж Сватове - Кремінна. Є рух на Сватове і вихід на Кремінну з різних напрямків. Навіть є повідомлення, що йдуть бої за Кремінну, про це пишуть у російських пабліках. Ворог просто не встигає формувати нові лінії оборони.

Російський контроль на правому березі Дніпра на Херсонщині може скоротитися на 25 км

На тлі подій навколо Лиману фронт на Півдні, зокрема по Правобережжю Херсонської області опинився у певній тіні, але й там є позитивні зміни. На Правобережжі Дніпра, де знаходиться десь до 15 тисяч ворожої сили, відбувається стискання достатньо потужного російського угруповання шляхом наших наступальних дій. Там була ділянка десь у 150 км в довжину і 60 км по ширині, яку займав ворог, і зараз вона скорочується у довжину. 

Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення селищ Архангельське та Миролюбівка. Сьогодні ми бачили, як воїни 128-ої бригади встановили синьо-жовтий прапор на найвищій точці в Миролюбівці. Процес рухається далі та сьогодні вже Нацгвардія повідомила, що звільнення Херсонщини продовжується і що українські воїни зайняли Золоту Балку. Донедавна, це була крайня точка, яку утримував ворог на цьому плацдармі.

Є висока ймовірність, що зараз відбувається рух наших військ з Золотої Балки до Дудчан. Це скорочення російської ділянки на Правобережжі на 25 км. Сьогодні з’явилося встановлення нашого прапора над Гаврилівкою – це теж на напрямку до Дудчан.

В цілому ворог не збирається залишати Правобережжя попри всі очевидні ризики пастки для нього. Ми пам’ятаємо, що Путін заборонив генералам відступати з цього плацдарму і зараз продовжується перекидання техніки у цю зону. Паромними переправами та, зокрема, поблизу шлюзу Каховської ГЕС. Думаю, що це не надовго. Своєю чергою скупчення цієї ворожої техніки вражається нашими далекобійними системами й також поступово та планомірно знищуються ворожі командні пункти, засоби ППО.

США хвалять Україну за наступ, але не дають ракети ATACMS

Цікаво, що американці визнають наш поступ на Херсонщині. Було інтерв’ю міністра оборони США Ллойда Остіна телеканалу CNN, де він стверджував, що бої в Херсонській області йдуть повільніше у порівнянні з Харківщиною, але ЗСУ просуваються вперед. Остін пояснює динаміку позитивних змін підготовкою та майстерністю наших військових і використанням американських далекобійних систем HIMARS. Але коли його запитали, чи отримає Україна на додачу до HIMARS ракети ATACMS, то він сказав, що "справа не лише в озброєнні, яке ви маєте, а йдеться про те, як ви його використовуєте, щоб створити ефект на полі бою, який потім може створити нові можливості".

Як на мене, США поки вважають, що для України HIMARS достатньо і питання лише в кількості цілей, які вони мають знищувати. Але я певен, що без ATACMS ми не обійдемось і вони у нас будуть.

Сергій Згурець
Луганщина
Пентагон
ЗСУ
Херсонщина
війна з Росією
Сватове
Рубіжне
Харківщина
Ллойд Остін
Військові новини
зброя для України
Колонка Згурця
наступ ЗСУ
деокупація України
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