Про це інформує в телеграмі Національна гвардія України.

"Звільнення Херсонщини продовжується. Гвардійці у складі Сил оборони продовжують звільняти українські села від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські воїни деокупували Золоту балку: "Місцеві щиро радіють, а український прапор повертається на своє законне місце".

Напередодні Зеленський заявив про звільнення селища Архангельське у Херсонській області.

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили синьо-жовтий прапор на найвищій точці Миролюбівки на Херсонщині.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "досягає прогресу" в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни в динаміці бойових дій".

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