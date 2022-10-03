Українській воїни звільнили Золоту балку на Херсонщині, - ЗМІ
Захисники України деокупували село Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області
Про це інформує в телеграмі Національна гвардія України.
"Звільнення Херсонщини продовжується. Гвардійці у складі Сил оборони продовжують звільняти українські села від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що українські воїни деокупували Золоту балку: "Місцеві щиро радіють, а український прапор повертається на своє законне місце".
- Напередодні Зеленський заявив про звільнення селища Архангельське у Херсонській області.
- Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили синьо-жовтий прапор на найвищій точці Миролюбівки на Херсонщині.
- Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "досягає прогресу" в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни в динаміці бойових дій".
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