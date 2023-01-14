Є очікування щодо зниження цін на пальне на 1-2 грн, - аналітик
Є передумови, щоб очікувати зниження цін на пальне на великих мереж автозаправок протягом кількох днів на 1-2 грн
Про це в ефірі Еспресо заявив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.
"Є хороші новини для водіїв, які купують нафтопродукти на заправках. Ціна на нафту наприкінці грудня та на початку січня знизилась. Зараз є всі передумови, щоб очікувати найближчими днями зниження цін на заправках. Ми очікуємо 1-2 грн від великих мереж, бо регіональні мережі (20-30 заправок) почали цей рух. підтримуючи ринок скрапленого газу. Там більш суттєва динаміка по зниженню цін", - заявив він.
- Увечері 13 січня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 51,44 грн/л.
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