Є очікування щодо зниження цін на пальне на 1-2 грн, - аналітик

Про це в ефірі Еспресо заявив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.

"Є хороші новини для водіїв, які купують нафтопродукти на заправках. Ціна на нафту наприкінці грудня та на початку січня знизилась. Зараз є всі передумови, щоб очікувати найближчими днями зниження цін на заправках. Ми очікуємо 1-2 грн від великих мереж, бо регіональні мережі (20-30 заправок) почали цей рух. підтримуючи ринок скрапленого газу. Там більш суттєва динаміка по зниженню цін", - заявив він.

Увечері 13 січня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 51,44 грн/л.