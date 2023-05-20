Про це нагадав дипломат Метью Брайза в етері Еспресо.

"Україна за підтримки своїх друзів і майбутніх союзників повинна відрізати російські війська в Криму від решти окупаційних військ, і таким чином спричинити дуже болючі витрати на військову безпеку для Росії, які змусять її домагатися миру. Є один союзник НАТО, який не так давно протистояв російським військам на місцях і змусив Путіна просити про мир. Це Туреччина. Це сталося на північному заході Сирії і в Лівії. Отже, у випадках, коли Путін зазнає серйозної поразки на полі бою, він змінює свій напрямок, тому це те, що має статися зараз в Україні. Іншої відповіді немає", - наголосив він.

За словами дипломата, у разі припинення війни зараз РФ контролюватиме всі тимчасово окуповані території. Метью Брайза зазначив, що Україна не має цього допустити, а повинна перемогти за допомогою рішучої підтримки Заходу.