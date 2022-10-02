Є певне просування ЗСУ у бік Херсона. Уражені техніка та скупчення живої сили ворога, - радник міського голови Головня
Радник міського голови Херсона Роман Головня розповів, що Збройні сили України активізували дії зі звільнення Херсонської області
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"З вчорашнього вечора надходить вже підтверджена інформація про активізацію наших військ в бік Херсона та області. Безпосередньо це відображається і на самому місті Херсоні. Є вже підтверджена інформація про ураження техніки та живої сили противника в місті. Також надходить інформація про те, що один із заступників колаборанта Сальдо був ліквідований", - розповів Головня.
Радник міського голови зауважив, що противник привів у повну бойову готовність окремі військові частини в окупованому Криму.
"З самого ранку надходить досить позитивна інформація про роботу наших Збройних сил. Зараз чекаємо на підтвердження від Генерального штабу. Також є підтверджена інформація від Генерального штабу, що ворог активізувався в окупованому Криму. Це підтверджує, що Збройні сили України пішли вперед у Херсонській області", - додав він.
- 30 вересня у ОК “Південь” повідомили, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст
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