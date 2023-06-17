Є підозра, що у Білорусь завезено стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М" радіусом дії 12 тис. км, - засновник "Білого легіону" Бульба
Громадський діяч, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба вважає, що Росія має концепцію вступити у війну з НАТО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни сказали, що ядерна зброя приїжджає у Білорусь разом з військовим контингентом РФ. Є інформація, що в Білорусь переміщується не тільки тактична ядерна зброя. Є підозри, що в Білорусь завезено стратегічний комплекс "Тополь-М" радіусом дії 12 тис. км", - зауважив Бульба.
За словами засновника "Білого легіону", Путін має концепцію вступити у війну з НАТО.
"Росіяни намагаються вирішити свої завдання. Росія має концепцію вступити в війну з НАТО. Вони можуть запустити ракету з території Білорусі, щоб відповідь була завдана не по російської території, а по білоруській. У цьому є підлість Путіна. Не здивуюсь, якщо Путін вирішить вдарити й здійсніть пуск, не інформуючи Лукашенка", - підкреслив Бульба.
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