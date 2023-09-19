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"Є припущення, що це було отруєння": Данілов про стан здоров'я Кадирова

19 вересня, 2023 вiвторок
02:10
Світ Рамзан Кадиров

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що імовірне погіршення стану здоров’я керівника Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язане з неодноразовим отруєнням

Про це Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону.

"Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров’я, – це відома річ. Щобільше, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок", - заявив секретар РНБО.

Він відзначив, що відео, де показали Кадирова, може бути старе.

"Те, що на Кадирова полювали, і полювали росіяни – відома боротьба угруповань, які є в Кремлі. Він, з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси на Росії, опинився в такій ситуації. Як там буде в нього зі станом здоров'я, будемо дивитися. Я би не поспішав, тому що людина може перебувати в комі і тиждень, і місяць, і пів року і більше", - додав політик.

Стосовно того, як можлива смерть Кадирова може вплинути на внутрішньополітичні розклади в Росії, Данілов зазначив, що це призведе до послаблення одного з угруповань у Кремлі, які воюють між собою.

"Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада на Росії є вкрай крихкою і похід Пригожина якраз це довів", – додав Данілов.

Чутки про смерть Кадирова: що відомо

Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами,  Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан голови Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею. 

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.

Росія
Рамзан Кадиров
Чечня
Олексій Данілов
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