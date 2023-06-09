"Є результат": Зеленський заявив про успіхи на фронті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті є певні результати, проте обійшовся без уточнень
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Президент наголосив, що тривають дуже жорсткі бої.
"Постійно в комунікації з нашими військовими. Командувачі – "Хортиця", "Таврія", усі, хто залучений на найбільш гарячих напрямках. Донеччина – дуже жорсткі бої. Але є результат, і я вдячний усім, хто забезпечує цей результат! Бахмут – молодці. Крок за кроком. Дякую кожному нашому воїну! Авдіївка, Марʼїнка, увесь схід, ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки – бачимо кожну деталь. Але озвучувати – не сьогодні", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
- Володимир Зеленський також заявив, що російська влада свідомо кинула жителів лівобережної частини Херсонщини - напризволяще.
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