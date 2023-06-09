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Зеленський: Кинути жителів лівобережної частини Херсонщини напризволяще - це свідомий вибір Росії

9 червня, 2023 п'ятниця
00:40
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада свідомо кинула жителів лівобережної частини Херсонщини - напризволяще

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області – вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, крім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа – і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва", - сказав президент України Володимир Зеленський.

  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. 
  • Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей. 
  • Більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут
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