Зеленський: Кинути жителів лівобережної частини Херсонщини напризволяще - це свідомий вибір Росії

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області – вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, крім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа – і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва", - сказав президент України Володимир Зеленський.