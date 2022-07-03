Є ризик повної окупації Луганщини, - Зеленський
Луганська область може бути повністю окупована
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії.
"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована. Вони зрозумілі нам, але щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, які вже повністю зруйновані були, які передавались від однієї сторони іншій щоденно", – сказав він.
Він зазначив, що на околицях Лисичанська тривають бої.
"Наша задача - мати вогневу перевагу. Я вважаю, ЗСУ роблять все, що можуть. Пришвидчення постачання зброї дасть цю можливість, мати вогневу перевагу. Тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше. Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша і там переваги в нас немає", – зазначив президент.
Він погодився, що відсутність переваги означає, що "це наше слабке місце", але в інших напрямках є кроки вперед.
- У цей же час Генштаб повідомив про відхід Сил оборони з Лисичанська.
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