Луганська область може бути повністю окупована

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована. Вони зрозумілі нам, але щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, які вже повністю зруйновані були, які передавались від однієї сторони іншій щоденно", – сказав він.

Він зазначив, що на околицях Лисичанська тривають бої.

"Наша задача - мати вогневу перевагу. Я вважаю, ЗСУ роблять все, що можуть. Пришвидчення постачання зброї дасть цю можливість, мати вогневу перевагу. Тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше. Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша і там переваги в нас немає", – зазначив президент.

Він погодився, що відсутність переваги означає, що "це наше слабке місце", але в інших напрямках є кроки вперед.

У цей же час Генштаб повідомив про відхід Сил оборони з Лисичанська.

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