Є-відрядження чи є-відпустка: тисячам військовозобов'язаних чоловіків дадуть право виїхати з України

Еспресо з'ясував, для чого уряд вирішив змінити правила, чи можна буде замість відрядження поїхати у відпустку і чи очікує покарання на тих, хто скористається урядовою програмою надовго чи навіть назавжди.

Як це працює

Про правила "Є-відрядження" розповіли очільники міністерств, які куруватимуть реалізацію програми – Михайло Федоров і Юлія Свириденко.

"З 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів. Підготуйтесь до старту єВідрядження: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень", – пояснив правила міністр цифрової трансформації України.

Михайло Федоров

"У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10 % від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб. Попередньо підприємець вноситиме 200 тис. грн застави на власний ескроу рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України. В разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані", – наголосила міністерка економіки Свириденко.

Детальнішого пояснення щодо умов програми, нормативних актів, за допомогою яких втілюватимуть "Є-відрядження" чи можливості контролю за дотриманням вимог уряду Еспресо отримати не вдалося. Кілька офіційних запитів щодо коментаря пресслужба Мінекономіки залишила без відповіді.

Навіщо це потрібно

Ініціатива Кабінету міністрів України – потрібна та своєчасна, вважають не лише провладні депутати, але й в опозиційній "Європейській Солідарності". Депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе впевнена, що компаніям, які займаються експортом, працювати зараз буде легше.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

"Ми розуміємо, що для того, аби цей бізнес функціонував, потрібно шукати якісь варіанти, як вони можуть забезпечити свої контакти. Бо очевидно, що онлайн-спілкування – це одна історія, а зовсім інша історія – це спілкування вживу", – зазначила депутатка.

Підтримує цю ініціативу і парламентар Ярослав Железняк ("Голос").

"В мене є зауваження стосовно того, що робити підприємцю, якщо в нього замало людей і таке інше. Але в цілому я вважаю, що треба випускати людей, і цей перший крок – це точно краще, ніж нічого. Всі побачать, що ніхто нікуди не втече і будемо й надалі спрощувати умови", – каже Железняк.

А от член комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський ("Слуга Народу") вважає, що зі спрощенням умов потрібно бути обережним. Хоч глобально, каже депутат, нова програма нічого не змінить.

Федір Веніславський

"Якщо говорити, щоб повністю лібералізувати виїзд чоловіків і військовозобов'язаних, то сьогодні єдності щодо цього питання в парламенті точно немає. Нова програма – це не є щось кардинально нове. На даний момент закон уже передбачає можливість виїзду певних категорій осіб за межі України. Якщо особи займаються волонтерством чи бізнесом, вони можуть через ОВА зареєструватися і виїхати на певний короткостроковий термін, потім повернутися – в цьому ніяких проблем немає. Інша справа, що деякі люди хочуть виїхати назавжди. Оце – велика проблема!" – наголосив Веніславський.

Зелене світло для багатих

Попри підтримку нової програми в цілому Іванна Климпуш-Цинцадзе звертає увагу на те, що уряд не передбачив механізмів, що допомогли би вберегтися від зловживань.

"Чи достатньо запобіжників, які би унеможливлювали зловживання, я не зовсім впевнена. Певною мірою це виглядає як дискримінація. Бо може бути відсутня заборгованість і сплачені всі податки, але зарплата може бути меншою. То що, тоді компанії, де люди отримують менші зарплати не можуть цим користуватися? Виглядає, як дещо дискримінаційна норма. Крім того, виходить якийсь такий ценз грошовий. Обсяг громадянських прав залежатиме від матеріального становища громадянина і компанії, в якій він працює", – каже Климпуш-Цинцадзе.

У ст. 24 Конституції України, зокрема, йдеться про те, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками соціального походження чи майнового стану. Те, що можливість реалізувати конституційне право на свободу пересування залежатиме від наявності 200 тис. грн гарантійного внеску, нормальним вважає народний депутат Ярослав Железняк. Він каже – якщо багаті можуть виходити з-за ґрат, коли бідним доводиться сидіти, то й тут може працювати той самий принцип.

Ярослав Железняк

"А ви коли виходите під заставу в суді – не така сама ситуація? Якщо у вас є гроші на заставу, то ви виходите, а якщо ні – сидите за ґратами. Вам же ці гроші повертають врешті-решт. Я не вважаю, що тут є якесь порушення прав. Я би, щоправда додав якийсь вибір. Наприклад, у вас є машина. Якщо ви порушуєте й не повертаєтесь, то у вас забирають цю машину. Але й 200 тисяч, на мій погляд – це нормально", – зазначив Железняк.

У тому, що "Є-відрядження" не порушує рівноправності громадян переконаний і адвокат Олег Мицик. Він каже – це просто вузькоспеціалізована програма, розроблена під певну цільову категорію громадян.

"Держава повинна розробити багато таких цільових програм, у тому числі й звичайнісіньку заставу, яку людина могла би внести та, після повернення в Україну, отримати назад. Якби таку програму розробили давно, то вона зменшила би рівень зловживань навколо перетинання кордону", – вважає юрист.

"Є-відпустка" та "Є-еміграція"

Хоча ініціатива уряду розрахована на те, що підприємці їздитимуть в службові відрядження, проконтролювати мету поїздки ніхто не зможе. Багаті військовозобов'язані тепер отримають нагоду поїхати у тижневу відпустку, вистачить лише оформити статус ФОПа і внести заставу.

"Відрядження чи відпустка – нам яка різниця? Нам головне, щоб людина повернулася", – зазначає народний депутат Железняк.

Відпочинки на закордонних курортах під час війни некоректними вважає Олег Мицик. Він, однак, не вважає, що через таку загрозу потрібно закривати кордони.

"Якщо люди це вчиняють і їдуть саме на відпочинок, без жодної на це потреби, то колись усьому буде надана оцінка. Але забороняти підприємництву працювати тільки в зв'язку з тим, що хтось може поїхати на відпочинок – не можна. Бізнес повинен працювати і держава не повинна створювати штучних перешкод для ведення підприємницької діяльності", – каже Мицик.

"Будемо бачити, як воно буде працювати. Але підозрюю, що ми зіткнемося зі зловживаннями і окремими особами це буде використано для того, щоб просто заплатити заставу, залишити її для бюджету Україну і виїхати на постійно, заплативши "в касу". Тому сподіваюсь, що уряд буде уважно моніторити цю свою ініціативу і зрозуміє, наскільки вона є дієвою для роботи бізнесу, а наскільки використовується окремими категоріями громадян або для того, щоб поїхати у відпустку замість відрядження чи виїхати з України назовсім", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Останні новини свідчать – суму у 200 тис. грн легко можна співставити із вартістю незаконного перетину кордону, що її платять ухилянти. Так на Закарпатті чоловіки заплатили за можливість незаконно покинути країну по $3 тис., на Волині за те, щоб ухилитися від служби, брали 6200 доларів, а на Буковині перетин кордону обіцяли організувати за $6,5 тис.

Затримання у Чернівецькій області чоловіків, які хотіли нелегально перетнути кордон

Застава за програмою "Є-відрядження" складає близько $4 тис., жодного кримінального переслідування. Платиш і їдеш. Якщо не повернешся – жодних санкцій.

"Законне чи незаконне перетинання кордону? У цей момент воно є законним. Неповернення з-за кордону – відповідальності за це українським законодавством не передбачено. Пропозиція в парламенті була – встановити термін для повернення з-за кордону в Україну, та вона не знайшла підтримки ні в законодавців, ні в суспільстві", – пояснив адвокат Олег Мицик.

Юрист вважає: держава розраховує, що людина не буде знищувати свій бізнес.

"Це – пропозиція прозорого шляху взамін того, щоб загнати людей під нелегальні шляхи. Маю на увазі пошук людей, які допоможуть включитись у "Шлях", чи допоможуть зробити документи, що дадуть змогу з підробленими документами легально покинути Україну", – каже Мицик.

Натомість Ярослав Железняк вважає, що якщо неповернення стануть масовими, то уряд зможе швидко переглянути своє рішення.

Дозволено все, що не заборонено законом

Програма "Є-відрядження" дасть змогу підприємцям, які хочуть покинути країну, зробити це легально, каже Олег Мицик. Наразі вони все одно це роблять, просто нелегальними чи напівлегальними методами.

"Включення в "Шлях" зараз є непрозорим, тому підприємцям залишався шлях незаконного пошуку – липові інвалідності, різноманітні інші негласні процедури супроводу якихось людей з інвалідністю тощо. Але наймасовіша хвиля сьогодні – це як легальні, так і підроблені документи для навчання за кордоном", – розповідає юрист.

Олег Мицик

Навіть якщо хтось спеціально виконуватиме всі умови програми "Є-відрядження", щоб у підсумку емігрувати з країни, нічого страшного в цьому не буде, вважає Мицик. Юрист розповідає, що мало не щодня до нього приходять люди, які намагаються знайти дірки в законодавстві, що дозволять перетнути кордон, користуються цими дірками і без "Є-відрядження". Так, наприклад, немолоді люди намагаються отримати освіту за кордоном лише тому, що це дасть їм нагоду перетнути кордон.

"Все, що передбачене законом – не заборонено. Життя не зупиниш і люди шукають все можливе, щоб реалізувати свої життєві плани. Це погано, коли мужчини, які повинні захищати батьківщину, всіляко перетинають кордон України. Але, на жаль, законодавство України це дозволяє. Це анекдотично, коли люди вже мають закінчену магістратуру за кордоном і вчаться в магістратурі вдруге. Недавно я зустрів людину, яка в 40 років починає отримувати за кордоном теологічну освіту. Ми можемо скептично дивитись на такі факти, бо вони співпадають по часу з певними подіями в країні. Але це лише особисті роздуми, бо держава цього не забороняє – вони підпадають під вимоги законодавства, що, як завжди, нечітко прописані", – наголосив Олег Мицик.