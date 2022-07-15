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Аналітика

Є всі передумови, що Південь звільнять першим, потрібна чітко спланована операція. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
15 липня, 2022 п'ятниця
22:38
війна з Росією Сергій Згурець

Збройні сили України можуть звільнити Південь - для цього потрібна планова робота, підготовка резервів та чітко спланована операція

До України прибули нові реактивні системи залпового вогню М270

Сьогодні міністр оборони Резніков є ньюзмейкером, тому що він дав декілька інтерв’ю з різних питань і ввечері у Twitter оголосив про те, що до України прибули установки М270. Вони відрізняються від HIMARS тим, що там 2 направляючі пакети замість одного, тобто вдвічі більше таких вогняних "подарунків" можна буде відправляти ворогу. Вони використовують ті ж снаряди, які використовує HIMARS, але мають гусеничну платформу. В цьому є певна особливість, тому що HIMARS є швидкими, за ними важко полювати противнику, а для пересування М270 по дорогам доведеться використовувати трейлери, що зможе зменшити темпи його руху та швидкість. Я думаю, що це британські MRLS, тому що Німеччина і Нідерланди, які заявили про оголошення поставок цих систем, не можуть їх передати - їхні М270 ще треба доробляти. Я думаю, що це перші британські зразки такого озброєння.

Битва за Південь буде і ЗСУ має підготувати операцію для його звільнення, передумови для цього є

Я б легко не сприймав готовність противника залишити Південь і Херсон, тому що є інформація, що в бік Херсона перебазовується значна кількість техніки, що ворог намагається посилити свої інженерні споруди, використовуючи бетонні системи і таке інше. Я думаю, що битва за південь буде і Резніков в інтерв’ю FT говорив про те, що до кінця року ми побачимо потужний контрнаступ, ймовірно, маючи на увазі, ситуацію по півдню. В інтерв’ю ВВС він почав говорити про те, що не дає вказівок Залужному і Генеральному штабу, ГШ сам планує операції – йдеться про реалізацію планів, які ставились президентом щодо звільнення всієї України від ворожої нечисті. Що й відбувається з опертям на закордонну допомогу і планові дії ЗСУ. Думаю, Південь має всі передумови, щоб бути звільненим першим, але все потребує планової роботи, підготовки резервів і чітко спланованої операції.

Україні можуть вирішити передати ракети, які летять на 300 км - це порушить всю логістику росіян

Зустріч "Рамштайн-4", яка буде пов’язана з розширенням переліку військової допомоги Україні може стосуватися і обговорення постачання ATACMS – ракет, які спроможні здійснювати враження цілей до 300 км. Найбільш оптимістичні політики почали згадувати про найсучасніші ракети, які є в США, з дальністю до 500 км, але їх серійно не виробляють для американської армії. В ідеальному варіанті, ми можемо отримати системи до 300 км, які дійсно змінять ситуацію на полі бою, більше, ніж HIMARS. Заступник начальника оперативного управління Генштабу сказав, що ворог починає системно змінювати свою логістику – вони починають перетягувати бригадні запаси на 100 км від лінії зіткнення, а корпусні - на 150 км. Наші удари по їхнім складам були надзвичайно болючими і зараз ворог шукає хоч якісь варіанти порятунку. Використання ракет з дальністю 300 км порушать всю логістику та дозволить знищувати і командні пункти, і будь-які точкові цілі, які ми маємо поки що знищувати іншими засобами, використовуючи авіацію чи інші способи.

Польща може передати ще 200 танків Україні

Інформацію щодо передачі Україні танків Twardy (Польща) ми перевіряли і поки що, окрім заяв впливових польських блогерів, підтверджень немає. Йдеться про те, що як тільки Польща отримає від США 300 танків Abrams, то потім можуть передати Twardy до України. На сьогодні Польща передала 240 танків Т-72 Україні перших версій, днями стало відомо, що американці постачають до Польщі 116 старих Abrams і я думаю, що це буде поштовхом до того, щоб передати Twardy до України. 240 танків Т-72 і ще 200 Twardy – це дуже велика кількість. Майже 500 танків від Польщі – це та кількість, яку Україна намагалась вибити зі США. Польща може задовольнити цю потребу і вони потрібні будуть для звільнення півдня та інших регіонів.

ЗСУ потрібна бронетехніка для підвищення мобільності бригад

Потреба в отриманні різних БМП, БТРів і панцирників – надзвичайно потрібна річ, тому що ми суттєво збільшили кількість нових бригад і для підвищення їхньої мобільності, нам такої техніки не вистачає. Зараз ми отримали американські БТРи М113, які відомі всім з огляду на свою форму і надійність і отримуємо БТРи з інших країн, але ці кроки мають реалізуватися значно швидше і зараз ми очікуємо  "Рамштайн-4", де якраз буде порушено питання і про бронетехніку. А від жовтня, як наголосив представник Міноборони Мотузяник, запрацює ленд-ліз і тоді, начебто, за пропозицією Генштабу, американська сторона може передавати значний перелік техніки, який потрібен українській армії. Там законтрактовані і Bradley, і інші машини – М113 та інші зразки, які вкрай потрібні для підвищення мобільності наших існуючих та новостворених бригад.

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