Є зміни на нашу користь. У ворога проблеми із постачанням, – голова ОВА про ситуацію на Миколаївщині

Про це у Телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV

"Обстрілюють наші позиції з північного, північно-східного напрямку. Ми зараз окопуємось. Ворог не дрімає, стежить за нашими переміщеннями. Роблять різні вкидання. Я прошу вас – не реагуйте. Щодо військових дій. Є зміни на нашу користь. Знаємо, що у ворога проблеми із постачанням", – написав Віталій Кім.

Голова ОВА також подякував волонтерам за роботу та допомогу.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва розповів, що російські окупанти "Градами" та "Ураганами" обстрілюють блокпости в місті із напрямку Кропивницького.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb