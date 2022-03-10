Є зміни на нашу користь. У ворога проблеми із постачанням, – голова ОВА про ситуацію на Миколаївщині
Ворог обстрілює позиції українських захисників із північного та північно-східного напрямку.
Про це у Телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV
"Обстрілюють наші позиції з північного, північно-східного напрямку. Ми зараз окопуємось. Ворог не дрімає, стежить за нашими переміщеннями. Роблять різні вкидання. Я прошу вас – не реагуйте. Щодо військових дій. Є зміни на нашу користь. Знаємо, що у ворога проблеми із постачанням", – написав Віталій Кім.
Голова ОВА також подякував волонтерам за роботу та допомогу.
- Нагадаємо, міський голова Миколаєва розповів, що російські окупанти "Градами" та "Ураганами" обстрілюють блокпости в місті із напрямку Кропивницького.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе