Російські окупанти "Градами" та "Ураганами" обстрілюють блокпости в Миколаєві із напрямку Кропивницького

Про це у своєму зверненні повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.



"Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького "Градами" та "Ураганами". Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть. Тож будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила "двох стін", — сказав Сєнкевич.



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