У Миколаєві спіймали дезертира, який втік з військової частини в Одесі
Бійці Миколаївської обласної варти спіймали дезертира, який втік з військової частини в Одесі
Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.
Дезертира вже передали місцевим правоохоронцям.
"У Миколаєві бійці Миколаївської обласної варти затримали чоловіка, який виявився дезертиром. Чоловік втік з військової частини в Одесі. Його передано правоохоронцям для встановлення всіх обставин і прийняття рішення", - йдеться у повідомленні.
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