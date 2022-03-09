У Миколаєві спіймали дезертира, який втік з військової частини в Одесі

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.



Дезертира вже передали місцевим правоохоронцям.



"У Миколаєві бійці Миколаївської обласної варти затримали чоловіка, який виявився дезертиром. Чоловік втік з військової частини в Одесі. Його передано правоохоронцям для встановлення всіх обставин і прийняття рішення", - йдеться у повідомленні.



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