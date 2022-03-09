На трасі між Новою Одесою та Миколаєвом окупанти розстрілюють цивільний транспорт, - Енергоатом

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Енергоатому.



"Між Новою Одесою та Миколаєвом в районі повороту на Кандибіно, з обох боків траси окупанти розстрілюють цивільний транспорт кулеметами! Нехай поки що ніхто не їде!", - йдеться у повідомленні.



9 березня бійці Миколаївської обласної варти спіймали дезертира, який втік з військової частини в Одесі.

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