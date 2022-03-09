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На трасі між Новою Одесою та Миколаєвом окупанти розстрілюють цивільний транспорт, - Енергоатом
В Енергоатомі закликають громадян утриматись від поїздок трасою між Новою Одесою та Миколаєвом
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Енергоатому.
- 9 березня бійці Миколаївської обласної варти спіймали дезертира, який втік з військової частини в Одесі.
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2022, середа
9 березня
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